545 задание вверху текст внизу

Гость: Гость:

Весеннее наступление уже началось( суффикс а). На Кавказе цветут(корень цвет) фиалки, прорастают(корень раст) в Средней Азии( окончание и) семена февральских посевов. Птичьи( корень птичь) стаи заволновались( корень волн) на зимовках в Иране( окончание е), в Египте( окончание е), на Каспии( окончание и). схема соответствует 2 предложению