Какие качества Васи проявились в отношениях с новыми друзьями (дети подземелья)
Литература
Какие качества Васи проявились в отношениях с новыми друзьями (дети подземелья)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сострадание уважение стал более вежливым и послушным мальчиком .Не предал своих друзей в беде.
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