Какие качества Васи проявились в отношениях с новыми друзьями (дети подземелья)

Литература
Какие качества Васи проявились в отношениях с новыми друзьями (дети подземелья)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сострадание уважение стал более вежливым и послушным мальчиком .Не предал своих друзей в беде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста буду благодарна спасибо)
Ответить
Математика
Вырази величины в указанных единицах измерения 40560мм
Ответить
Окружающий мир
Животные имеют три пары ног, тело покрыто плотной оболочкой, откладывают яйца. Ж??вотные, у которых тело покрыто сухими чешуйками. Эти животные ...
Ответить
Математика
Определите при каком значении x значение выражения -5(2x-3) на 24 больше значения сумм?? 2x+3 полное решение
Ответить
Химия
Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора формула соли А) NH4Cl Б) K2CO3 В) NaCH3COO Г) BaCl2 среда раст...
Ответить