Вырази величины в указанных единицах измерения 40560мм
Математика
Вырази величины в указанных единицах измерения 40560мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты не указал, в каких единицах сосчитать, поэтому я сделал так: 40560 мм = 40 м 560 мм 40560 мм = 405 дм 60 мм
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