Животные имеют три пары ног, тело покрыто плотной оболочкой, откладывают яйца. Ж??вотные, у которых тело покрыто сухими чешуйками. Эти животные ползают, откладывают яйца. Помогите написать названия групп этих животных.

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Животные имеют три пары ног, тело покрыто плотной оболочкой, откладывают яйца. Ж??вотные, у которых тело покрыто сухими чешуйками. Эти животные ползают, откладывают яйца. Помогите написать названия групп этих животных.

Автор: Гость