Составте цепочку Zn-gt;ZnCL2 -gt;ZN(OH)2 -gt;ZNO -gt;ZN(N03)2
Химия
Составте цепочку Zn-gt;ZnCL2 -gt;ZN(OH)2 -gt;ZNO -gt;ZN(N03)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+Cl2=ZnCl2 ZnCl2+2KOH=Zn(OH)2+2KCl Zn(OH)2=H2O+ZnO ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O
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