Допиши предложения . Расставь в ходе письма необходимые знаки препинания . 1-...ма??ину поливающую улицы ... 2-Встревоженные долгим отсутствием сестры они ... 3-...из только что наловленных карасей ... 4-Он преданный своем...
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Допиши предложения . Расставь в ходе письма необходимые знаки препинания . 1-...ма??ину поливающую улицы ... 2-Встревоженные долгим отсутствием сестры они ... 3-...из только что наловленных карасей ... 4-Он преданный своему делу ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рабочую машину, поливающую улицу, долго ждали жители спального района, изнывающие от жары. 2. Встревоженные долгим отсутствием сестры, они вышли на улицу. 3. Супчик из только что наловленных карасей был очень вкусен. 4 Он, преданный своему делу, верил в успех проекта.
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