№ 109 2 класс рус яз

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Отличаются тем, что в 1 столбике фамилии и имена, а во 2 - слова во множественном числе. 1 Сережа Муравьев не боится муравьев 2 Игорь Васильков сделао букет из васильков 3 Витя Листьев нарвал букет из листьев 4 Иванова Поля вернулась с поля 5 У маленькой Груши в корзинке груши 6 Юра Горшков принес пять горшков Удачи)