Определите при каком значении x значение выражения -5(2x-3) на 24 больше значения сумм?? 2x+3 полное решение

Математика

Определите при каком значении x значение выражения -5(2x-3) на 24 больше значения сумм?? 2x+3 полное решение

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