Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора формула соли А) NH4Cl Б) K2CO3 В) NaCH3COO Г) BaCl2 среда раствора 1) нейтральная 2) кислая 3) щелочная

Химия

Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора формула соли А) NH4Cl Б) K2CO3 В) NaCH3COO Г) BaCl2 среда раствора 1) нейтральная 2) кислая 3) щелочная

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