Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора формула соли А) NH4Cl Б) K2CO3 В) NaCH3COO Г) BaCl2 среда раствора 1) нейтральная 2) кислая 3) щелочная

Химия
Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора формула соли А) NH4Cl Б) K2CO3 В) NaCH3COO Г) BaCl2 среда раствора 1) нейтральная 2) кислая 3) щелочная
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А = 2 Б = 3 В = 3 Г = 1
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