Помогите пожалуйста буду благодарна спасибо)

Гость: Гость:

2.Предположим, что a ≈ -0.4, b ≈ 4.8, с ≈ 1,2 2) - это неверно 3.2) - извлекая корень, целого числа мы не получим, поэтому является иррациональным 4. 5.А-1, Б-4, В-2