Помогите пожалуйста буду благодарна спасибо)

Алгебра
Помогите пожалуйста буду благодарна спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Предположим, что a ≈ -0.4, b ≈ 4.8, с ≈ 1,2    2)        - это неверно 3.2) - извлекая корень, целого числа мы не получим, поэтому является иррациональным 4.             5.А-1, Б-4, В-2
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