Помогите пожалуйста буду благодарна спасибо)
Алгебра
Помогите пожалуйста буду благодарна спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Предположим, что a ≈ -0.4, b ≈ 4.8, с ≈ 1,2 2) - это неверно 3.2) - извлекая корень, целого числа мы не получим, поэтому является иррациональным 4. 5.А-1, Б-4, В-2
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