Основные способы умягчение воды?

Гость: Гость:

1. Физический метод. Использование химикатов любого вида. 2. Мембранный метод. а. Гидролиз (с помощью давления воду обессоливают) б. Нанофильтрация (очиска под низким давлением) 3. Химический способ (химические вещества (натрий хлор и фосфаты)) 4. Ионный метод (основывается на ионном обмене, главный компонент гелеобразная смола)