Основные способы умягчение воды?
Химия
Основные способы умягчение воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Физический метод. Использование химикатов любого вида. 2. Мембранный метод. а. Гидролиз (с помощью давления воду обессоливают) б. Нанофильтрация (очиска под низким давлением) 3. Химический способ (химические вещества (натрий хлор и фосфаты)) 4. Ионный метод (основывается на ионном обмене, главный компонент гелеобразная смола)
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