Задача 1 В классе 20 парт длина крышки парты 110 см ширина 50 см Сколько нужно краски ч??обы покрасить крышки парт если на 1 квадратный метр требуется 100 грам краски?? Задача 2 в трех вагонах поезда едут 100 пассажиров в перво...

Математика

Задача 1 В классе 20 парт длина крышки парты 110 см ширина 50 см Сколько нужно краски ч??обы покрасить крышки парт если на 1 квадратный метр требуется 100 грам краски?? Задача 2 в трех вагонах поезда едут 100 пассажиров в первом и во втором вагонах вместе 66 пассажиров а в во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров Сколько пассажиров в каждом вагоне?

Автор: Гость