Задача 1 В классе 20 парт длина крышки парты 110 см ширина 50 см Сколько нужно краски ч??обы покрасить крышки парт если на 1 квадратный метр требуется 100 грам краски?? Задача 2 в трех вагонах поезда едут 100 пассажиров в перво...
Математика
Задача 1 В классе 20 парт длина крышки парты 110 см ширина 50 см Сколько нужно краски ч??обы покрасить крышки парт если на 1 квадратный метр требуется 100 грам краски?? Задача 2 в трех вагонах поезда едут 100 пассажиров в первом и во втором вагонах вместе 66 пассажиров а в во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров Сколько пассажиров в каждом вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ЗАДАЧА1 кв.м ЭТО 100 гр1) 110см х 50 см =5500 кв. см-( 1 парта)2) 5500 кв. см х 20 =110000 км см 1 кв. м=10000 кв см 3) 110000 кв см : 10000 кв см = 11 кв м4) 11 кв м х 100 г= 1100 гОтвет: На парты необходимо 1 кг 100 г краски 2 ЗАДАЧА 100-66=34(пас) в 3 вагоне 100-69=31(пас) в 1 вагоне 66-31=35(пас) во 2 вагоне Ответ: 31 пассажир, 35 пассажиров, 34 пассажира
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