За решение задач студент получил четыре оценки. Составьте программу, которая определит среднее значение оценок.
Информатика
За решение задач студент получил четыре оценки. Составьте программу, которая определит среднее значение оценок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильность выполнения ,правильность оформления,орфография, знание материала который проверяют в задачах.
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