За решение задач студент получил четыре оценки. Составьте программу, которая определит среднее значение оценок.

Информатика
За решение задач студент получил четыре оценки. Составьте программу, которая определит среднее значение оценок.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильность выполнения ,правильность оформления,орфография, знание материала который проверяют в задачах.
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