Докажите что при любых значениях х выражение х²-10х+26 принимает положительные значения

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1 способ: x^2-10x+26= (x-5)^2+1 Квадрат числа всегда положителен. Также положительна и сумма квадрата и натурального числа. 2 способ( может, не очень правильный) Раз данное выражение принимает положительные значения, то запишем это условие так: x^2-10x+26>0 Графиком функции является парабола с ветвями вверх, чтобы она принимала положительные значения при любых Х, дискриминант должен быть <0. Проверим: D=(-10)^2-4*26=-4 <0 Что и требовалось доказать.