Докажите что при любых значениях х выражение х²-10х+26 принимает положительные значения
Алгебра
Докажите что при любых значениях х выражение х²-10х+26 принимает положительные значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: x^2-10x+26= (x-5)^2+1 Квадрат числа всегда положителен. Также положительна и сумма квадрата и натурального числа. 2 способ( может, не очень правильный) Раз данное выражение принимает положительные значения, то запишем это условие так: x^2-10x+26>0 Графиком функции является парабола с ветвями вверх, чтобы она принимала положительные значения при любых Х, дискриминант должен быть <0. Проверим: D=(-10)^2-4*26=-4 <0 Что и требовалось доказать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
За решение задач студент получил четыре оценки. Составьте программу, которая определит среднее значение оценок.
Математика
Дано: треугольник АВС, угол А =0,6 угла В, угол BCD-внешний и равен 80°. Найдите угол А, у??ол В, угол С. Помогите СРОЧНО!
Литература
Другие предметы