В чём сходство членистоногих

Биология
В чём сходство членистоногих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство паукообразных, ракообразных и насекомых в том, что у них есть хитиновый покров, пищеварительная система состоит рота, глотки, пищевода, желудка, кишки, анального отверстия и печени, нервная система узлового типа, оплодотворение внутреннее.
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