Возможно ли чтобы день длился 180 суток. Как пишет один из очевидцев,"солнце ходило ??о кругу почти на одной высоте , и невозможно было ни угадать, который час , ни сообразить , в какой стороне юг". Объясните ,где это могло быт...

География

Возможно ли чтобы день длился 180 суток. Как пишет один из очевидцев,"солнце ходило ??о кругу почти на одной высоте , и невозможно было ни угадать, который час , ни сообразить , в какой стороне юг". Объясните ,где это могло быть и почему.

Автор: Гость