Возможно ли чтобы день длился 180 суток. Как пишет один из очевидцев,"солнце ходило ??о кругу почти на одной высоте , и невозможно было ни угадать, который час , ни сообразить , в какой стороне юг". Объясните ,где это могло быт...

География
Возможно ли чтобы день длился 180 суток. Как пишет один из очевидцев,"солнце ходило ??о кругу почти на одной высоте , и невозможно было ни угадать, который час , ни сообразить , в какой стороне юг". Объясните ,где это могло быть и почему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, такое могло быть на Северном полюсе, так как там "полярный день", продолжительность которого может достигать около 180 суток.
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