Возможно ли чтобы день длился 180 суток. Как пишет один из очевидцев,"солнце ходило ??о кругу почти на одной высоте , и невозможно было ни угадать, который час , ни сообразить , в какой стороне юг". Объясните ,где это могло быт...
География
Возможно ли чтобы день длился 180 суток. Как пишет один из очевидцев,"солнце ходило ??о кругу почти на одной высоте , и невозможно было ни угадать, который час , ни сообразить , в какой стороне юг". Объясните ,где это могло быть и почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, такое могло быть на Северном полюсе, так как там "полярный день", продолжительность которого может достигать около 180 суток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На катке было 45 детей. С катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков. На катке остал??сь 19 мальчиков и 3 девочки. Сколько девочек ушло с катка?
Английский язык
Биология
Русский язык