Сделайте словесные рисунки к разным частям стихотворения. .."какого цвета земля? "

Литература
Сделайте словесные рисунки к разным частям стихотворения. .."какого цвета земля? "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля она красива и так игрива. Она разноцветна и красива как принцеса в 20лет
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