Решите пожалуйста неравенства.номер 8
Алгебра
Решите пожалуйста неравенства.номер 8
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Гость:
18-5(х+3)>1-7x 18-5x-15>1-7x -5x+7x>-18+15+1 2x>-2/2 x>-1 Дальнейших успехов
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