Какое дополнительное сопротивление необходимо присоединить к вольтметру с сопротивлением 1,5 кОм, чтобы цена деления увеличилась в 5 раз?

Физика
Какое дополнительное сопротивление необходимо присоединить к вольтметру с сопротивлением 1,5 кОм, чтобы цена деления увеличилась в 5 раз?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rд = (n - 1)*Rv, где Rд - дополнительное сопротивление, Rv - сопротивление вольтметра Rд = (5 -1)*1,5 кОм = 6,0 кОм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Цитатный план рассказа кукушка бунин
Ответить
Математика
1/2+1/3*2 1/2-1/3*3 дроби
Ответить
Русский язык
Решить,куда писать глагол? сидеть,лежать,колоть,терпеть,ловить,молчать,гасить,гнать
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста неравенства.номер 8
Ответить
Английский язык
The best things I've learnt this year. Помогите пожалуйста The best thing I've learnt this year is how to________________. I couldn't__________ ...
Ответить