Какое дополнительное сопротивление необходимо присоединить к вольтметру с сопротивлением 1,5 кОм, чтобы цена деления увеличилась в 5 раз?
Физика
Какое дополнительное сопротивление необходимо присоединить к вольтметру с сопротивлением 1,5 кОм, чтобы цена деления увеличилась в 5 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rд = (n - 1)*Rv, где Rд - дополнительное сопротивление, Rv - сопротивление вольтметра Rд = (5 -1)*1,5 кОм = 6,0 кОм
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