Co2-hco3-naco3-nahco3-na2co3-caco3
Химия
Co2-hco3-naco3-nahco3-na2co3-caco3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СO2 + H2O = H2CO3 H2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2H2O Na2CO3 +H2CO3 = 2NaHCO3 NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2NaCl
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