Помогите пожалуйста. 1) Найти значение sin a, если tg a=-1/3 и угол a не принадлежит четвертой четверти. 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.
Алгебра
Помогите пожалуйста. 1) Найти значение sin a, если tg a=-1/3 и угол a не принадлежит четвертой четверти. 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если tgα = -1/3, то Ctgα = -3 есть формула 1 + Ctg²α = 1/Sin²α 1 + 9 = 1/Sin²α 10 = 1/Sin²α Sin²α = 1/10, ⇒ Sinα = √10/10
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