Помогите пожалуйста. 1) Найти значение sin a, если tg a=-1/3 и угол a не принадлежит четвертой четверти. 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.

Алгебра

Помогите пожалуйста. 1) Найти значение sin a, если tg a=-1/3 и угол a не принадлежит четвертой четверти. 2) Сравните числа sin 30 градусов и sin 2.

Автор: Гость