Составить алгоритм нахождения наименьшего из трех чисел и записать его на языке блок-схем
Информатика
Составить алгоритм нахождения наименьшего из трех чисел и записать его на языке блок-схем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее из трех можно находить по-разному. В прилагаемом файле - один из вариантов.
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