Составить уравнение молекулярное и электоронный баланс дихрамат калия + серная кислота+ иодид калия -gt;иод простое вещество + сульфат калия+сульфат хрома (3) + вода
Химия
Составить уравнение молекулярное и электоронный баланс дихрамат калия + серная кислота+ иодид калия -gt;иод простое вещество + сульфат калия+сульфат хрома (3) + вода
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