В день одному медвежонку требуется 3 килограмма пищи.Сколько килограммов разнооб??азной пищи съедят на первую декаду месяца 3 выводка медвежат, если в каждом выводке по 2 малыша?
Математика
В день одному медвежонку требуется 3 килограмма пищи.Сколько килограммов разнооб??азной пищи съедят на первую декаду месяца 3 выводка медвежат, если в каждом выводке по 2 малыша?
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