В день одному медвежонку требуется 3 килограмма пищи.Сколько килограммов разнооб??азной пищи съедят на первую декаду месяца 3 выводка медвежат, если в каждом выводке по 2 малыша?

Математика

В день одному медвежонку требуется 3 килограмма пищи.Сколько килограммов разнооб??азной пищи съедят на первую декаду месяца 3 выводка медвежат, если в каждом выводке по 2 малыша?

Автор: Гость