Помогите пожалуйста! какой объем водорода образуется при взаимодействии азотной кислоты со 100г калия , содержащего 20% примесей??

Химия

Помогите пожалуйста! какой объем водорода образуется при взаимодействии азотной кислоты со 100г калия , содержащего 20% примесей??

Автор: Гость