Помогите пожалуйста! какой объем водорода образуется при взаимодействии азотной кислоты со 100г калия , содержащего 20% примесей??
Химия
Помогите пожалуйста! какой объем водорода образуется при взаимодействии азотной кислоты со 100г калия , содержащего 20% примесей??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(K) = 100-100*0.2 = 80 г n(K) = 80/39 = 2.05 моль 2K + 2HNO3 = 2KNO3 + H2 Из уравнения реакции n(H2) = 2.05*1/2 = 1.025 моль V(H2) = n*Vm = 1.025*22.4 = 22.96 л
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