Найдите площадь круга радиус которого равен 6 метров число Пи округлите округлите до сотых
Математика
Найдите площадь круга радиус которого равен 6 метров число Пи округлите округлите до сотых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь круга равна 6 в квадрате умножить на ПИ. (6)2*3,14=36*3,14= 113,04(м2)
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