Сколько кубов изображено на рисунке?
Математика
Сколько кубов изображено на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каком ..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До снижения цены пальто стоило 3265р. Затем оно вышло из моды, и его цену уменьшили в??вое. Какова новая цена пальто?????
Алгебра
Химия
Помогите пожалуйста! какой объем водорода образуется при взаимодействии азотной кислоты со 100г калия , содержащего 20% примесей??
История
Допоможіть будь ласка) Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були а) ремесла б) міжнародна торгівля в) військ...