3(х+5)+4х помогите пожалуйста!
Математика
3(х+5)+4х помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+15+4х= =7х+15. ............
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