3 мешка сахарного песка расфасовали в пакеты по 3 кг в каждом.Чему равна масса одно??о мешка сахарного песка ,если весь песок расфасовали в 30 пакетов?
Математика
3 мешка сахарного песка расфасовали в пакеты по 3 кг в каждом.Чему равна масса одно??о мешка сахарного песка ,если весь песок расфасовали в 30 пакетов?
Ответ(ы):
Гость:
30*3=90кг масса 3 мешков 90:3=30кг масса 1 мешка
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