3 мешка сахарного песка расфасовали в пакеты по 3 кг в каждом.Чему равна масса одно??о мешка сахарного песка ,если весь песок расфасовали в 30 пакетов?

Математика

3 мешка сахарного песка расфасовали в пакеты по 3 кг в каждом.Чему равна масса одно??о мешка сахарного песка ,если весь песок расфасовали в 30 пакетов?

Автор: Гость