Как узнать верна ли пропорция 18:7,2=16:6,4

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1)Нужно либо перемножить 18 на 6,4 , затем 7,2 на 16 2)Либо разделить 18 на 7,2, затем 16 на 6,4 Ответ в первом случае равен 115,2 Ответ во втором случае равен 2,5 Если в равенстве получаются одинаковые ответы, то делаем вывод, что пропорция верна