Как узнать верна ли пропорция 18:7,2=16:6,4
Математика
Как узнать верна ли пропорция 18:7,2=16:6,4
Ответ(ы):
Гость:
1)Нужно либо перемножить 18 на 6,4 , затем 7,2 на 16 2)Либо разделить 18 на 7,2, затем 16 на 6,4 Ответ в первом случае равен 115,2 Ответ во втором случае равен 2,5 Если в равенстве получаются одинаковые ответы, то делаем вывод, что пропорция верна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите разобраться в десятичных дробях , а именно : Запишите в виде десятичных ??робей частные : 7206:100 61:1000 7:100 1849:1000
Русский язык