Помогите разобраться в десятичных дробях , а именно : Запишите в виде десятичных ??робей частные : 7206:100 61:1000 7:100 1849:1000

Математика

Помогите разобраться в десятичных дробях , а именно : Запишите в виде десятичных ??робей частные : 7206:100 61:1000 7:100 1849:1000

Автор: Гость