Помогите разобраться в десятичных дробях , а именно : Запишите в виде десятичных ??робей частные : 7206:100 61:1000 7:100 1849:1000
Математика
Помогите разобраться в десятичных дробях , а именно : Запишите в виде десятичных ??робей частные : 7206:100 61:1000 7:100 1849:1000
Ответ(ы):
Гость:
72,06 Ответ 1 примера 0,061 Ответ 2 примера 0,07 Ответ 3 примера 18,49 Ответ 4 примера
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