Смысл пословицы - мудрым никто не родился, а научился
Литература
Смысл пословицы - мудрым никто не родился, а научился
Ответ(ы):
Гость:
Мудрами не сразуже становятся,а учатся годами мудрости,здесь мудрость озночает слово умным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на русский: мне нравятся котята. Хоть у меня и нет ??ошки мне бы хотелось ее завести.Котята маленькие и хорошенькие...
Математика
Количество книг на двух полках было одинаковым.Когда с первой полки переложили 18 ??ниг на вторую,то на второй полке книг стало в 3 раза больше,чем...
Русский язык
Русский язык