Смысл пословицы - мудрым никто не родился, а научился

Литература
Смысл пословицы - мудрым никто не родился, а научился
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мудрами не сразуже становятся,а учатся годами мудрости,здесь мудрость озночает слово умным
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