5 2/11 +(х - 9/11)=1 7/11 найти х помогите
Математика
5 2/11 +(х - 9/11)=1 7/11 найти х помогите
Ответ(ы):
Гость:
5 2/11 +(х-9/11)=1 7/11 х-9/11=5 2/11-1 7/11 х-9/11=57/11-18/11 х=39/11+9/11 х=48/11=4 4/11
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