Помогите пожалуйста перевести на русский: мне нравятся котята. Хоть у меня и нет ??ошки мне бы хотелось ее завести.Котята маленькие и хорошенькие, с ними можно играть. Когда скучно или грустно кошка всегда развеселит.
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на русский: мне нравятся котята. Хоть у меня и нет ??ошки мне бы хотелось ее завести.Котята маленькие и хорошенькие, с ними можно играть. Когда скучно или грустно кошка всегда развеселит.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Количество книг на двух полках было одинаковым.Когда с первой полки переложили 18 ??ниг на вторую,то на второй полке книг стало в 3 раза больше,чем...
Русский язык
Русский язык
Биология