Помогите пожалуйста перевести на русский: мне нравятся котята. Хоть у меня и нет ??ошки мне бы хотелось ее завести.Котята маленькие и хорошенькие, с ними можно играть. Когда скучно или грустно кошка всегда развеселит.

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Помогите пожалуйста перевести на русский: мне нравятся котята. Хоть у меня и нет ??ошки мне бы хотелось ее завести.Котята маленькие и хорошенькие, с ними можно играть. Когда скучно или грустно кошка всегда развеселит.

Автор: Гость