3.Поставь существительные в единственном числе. В первый столбик запиши слова с орфограммой : парная согласная, а во второй столбик-безударная гласная в корне слова. С лишними словами составь предложение. Под..рили, гр..бы, м....
Русский язык
3.Поставь существительные в единственном числе. В первый столбик запиши слова с орфограммой : парная согласная, а во второй столбик-безударная гласная в корне слова. С лишними словами составь предложение. Под..рили, гр..бы, м..ря, руч…ки, заводы, гл..за, стр..жи, ст..лбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подарок, гриб, море, ручка, завод, глаз, стриж, столб. Проверить согласную надо в словах: гриб(грибы), завод(заводы), глаз(глаза), стриж(стрижи), столб(столбы) А вот безударной в корне в словах единственного числа нет. Только во множественном: подАрили, грИбы, мОря, зАводы, глАза, стрИжи, стОлбы. В магазине я приобрёл разноцветные ручки.
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