3 пожалуйста! ???!!!!!

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3 пожалуйста! ???!!!!!
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Гость:
1. feet 2.tooth 3.children 4.mice 5.men 6.fish 7.woman 8.sheep
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