3 примера сложных предложений: 1 сложноподчиненное, 1 сложносочиненное и 1 бессоюзное. Помогите, пожалуйста ♥

Русский язык
3 примера сложных предложений: 1 сложноподчиненное, 1 сложносочиненное и 1 бессоюзное. Помогите, пожалуйста ♥
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. СПП. Маленький дом, в котором я живу, заслуживает описания. 2. ССП. Мое одинокое путешествие превратилось в охотничью экспедицию, и материалы рекой потекли в мою записную книжку. 3. бессоюзное. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате.
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