3 примера сложных предложений: 1 сложноподчиненное, 1 сложносочиненное и 1 бессоюзное. Помогите, пожалуйста ♥

Гость: Гость:

1. СПП. Маленький дом, в котором я живу, заслуживает описания. 2. ССП. Мое одинокое путешествие превратилось в охотничью экспедицию, и материалы рекой потекли в мою записную книжку. 3. бессоюзное. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате.