Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Найдите значение выражения (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением
Алгебра
Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Найдите значение выражения (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением
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