Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Най­ди­те зна­че­ние вы­ра­же­ния (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением

Алгебра

Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Най­ди­те зна­че­ние вы­ра­же­ния (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением

Автор: Гость