Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Най­ди­те зна­че­ние вы­ра­же­ния (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением

Алгебра
Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Най­ди­те зна­че­ние вы­ра­же­ния (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением
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