От пристани А к пристани В,расстояние между которыми равно 420км,отправился с постоянной скоростью первый теплоход,а через 1 час после этого следом за ним,о скоростью на 1 км/ч большей,отправился второй.Найдите скорость первого...

Алгебра

От пристани А к пристани В,расстояние между которыми равно 420км,отправился с постоянной скоростью первый теплоход,а через 1 час после этого следом за ним,о скоростью на 1 км/ч большей,отправился второй.Найдите скорость первого теплохода,если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно.Ответ дайте в км/ч

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