Под берите имена прилагательные к данным имена существительным определите падеж число и если возможно род каждого имена прилагательного Щипцы,молоток,пила,сливки,молоко,борщ,окно,поле,богатир,дружина,воин,друзья,игры,фудболист...
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Под берите имена прилагательные к данным имена существительным определите падеж число и если возможно род каждого имена прилагательного Щипцы,молоток,пила,сливки,молоко,борщ,окно,поле,богатир,дружина,воин,друзья,игры,фудболисты,автомобиль
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