Помогите срочно переведите текст по казахскому

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Тайквондо служила для защиты от врагов.Занятие тайквондо улучшает здоровье человека, закалку тела и сдержанность. Сейчас тайквондо занимаются в 160 странах примерно 50 миллионов человек. Более 3000 Корейских тренеров и инструкторов обучают за рубежом многочисленных инструкторов. В 1975 году в октябре Всемирная федерация тайквондо равносильно было официально принято в Ассациацию международных спортивных федераций. Штаб квартира Всемирной федерации тайквондо расположилось в городе Сеуле Южной Кореи. Тайквондо было впервые внесено в программу олимпийских игр в Сиднее в Австралии.