Помогите срочно переведите текст по казахскому

Қазақ тiлi
Помогите срочно переведите текст по казахскому
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тайквондо служила для защиты от врагов.Занятие тайквондо улучшает здоровье человека, закалку тела и сдержанность. Сейчас тайквондо занимаются в 160 странах примерно 50 миллионов человек. Более 3000  Корейских тренеров и инструкторов обучают за рубежом многочисленных инструкторов. В 1975 году в октябре Всемирная федерация тайквондо равносильно было официально принято в Ассациацию  международных спортивных федераций. Штаб квартира Всемирной федерации тайквондо расположилось в городе Сеуле Южной Кореи. Тайквондо было впервые внесено в программу олимпийских игр  в Сиднее в Австралии.
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