Найдите значение выражения 4m+2n+2k Известно , что m+n=9 и m+k=13
Алгебра
Найдите значение выражения 4m+2n+2k Известно , что m+n=9 и m+k=13
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Гость:
Как тема называется его можно несколькими способами решить
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