Найдите значение выражения 4m+2n+2k Известно , что m+n=9 и m+k=13

Алгебра
Найдите значение выражения 4m+2n+2k Известно , что m+n=9 и m+k=13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как тема называется его можно несколькими способами решить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово к слову замерзают
Ответить
Алгебра
Помогите срочно С РЕШЕНИЕМ! Най­ди­те зна­че­ние вы­ра­же­ния (а/3+3/а+2)*1/а+3 при а=6 пожалуйста помогите с подробным решением
Ответить
Математика
Помогите!! Напишите 2 способа решения!упражнение 4
Ответить
Алгебра
От пристани А к пристани В,расстояние между которыми равно 420км,отправился с постоянной скоростью первый теплоход,а через 1 час после этого следом...
Ответить
Русский язык
Знал-- это глагол ааа?
Ответить