3.Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие запятые. Передо мной тянулось море взволнованное ночною бурею.
Русский язык
3.Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие запятые. Передо мной тянулось море взволнованное ночною бурею.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передо мной тянулось море, взволнованное ночною бурею. Море - подлежащее, тянулось - сказуемое, передо мной (где?) - обстоятельство, взволнованное (какое?) - определение, бурею (чем?) - дополнение, ночною ( какой?) - определение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Литература
К РАССКАЗУ БАРБОС И ЖУЛЬКА 1.один из главных героев 2. другой из главных героев 3. как звали собаку из-за которой погибла Жулька 4 кто нахо...