3.Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие запятые. Передо мной тянулось море взволнованное ночною бурею.

Гость: Гость:

Передо мной тянулось море, взволнованное ночною бурею. Море - подлежащее, тянулось - сказуемое, передо мной (где?) - обстоятельство, взволнованное (какое?) - определение, бурею (чем?) - дополнение, ночною ( какой?) - определение.