3.Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие запятые. Передо мной тянулось море взволнованное ночною бурею.

Русский язык
3.Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие запятые. Передо мной тянулось море взволнованное ночною бурею.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передо мной тянулось море, взволнованное ночною бурею. Море - подлежащее, тянулось - сказуемое, передо мной (где?) - обстоятельство, взволнованное (какое?) - определение, бурею (чем?) - дополнение, ночною ( какой?) - определение.
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