3 цыпленка и 2 гусенка стоят 99 рублей а 5 цыплят и 4 гусенка стоят 183 рубля сколько ст??ит 1 цыпленок и 1 гусенок в отдельности
Математика
3 цыпленка и 2 гусенка стоят 99 рублей а 5 цыплят и 4 гусенка стоят 183 рубля сколько ст??ит 1 цыпленок и 1 гусенок в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
183-99=84(руб)-2 цыпленка и 2 гусенка 99-84=15(руб)-1 цыпленок 99-(15+15)=69(руб)-2 гусенка 69:2=34,5(руб)-1 гусенок Ответ: 1 цыпленок стоит 15 рублей; 1 гусенок стоит 34 рубля 50 копеек
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