3 цыпленка и 2 гусенка стоят 99 рублей а 5 цыплят и 4 гусенка стоят 183 рубля сколько ст??ит 1 цыпленок и 1 гусенок в отдельности

Математика

3 цыпленка и 2 гусенка стоят 99 рублей а 5 цыплят и 4 гусенка стоят 183 рубля сколько ст??ит 1 цыпленок и 1 гусенок в отдельности

Автор: Гость