№3. Упростите выражение 8,19+а+(-5,8)+(-3,19)+5,8 и найдите его значение, если а=-23/7.

Математика

№3. Упростите выражение 8,19+а+(-5,8)+(-3,19)+5,8 и найдите его значение, если а=-23/7.

Автор: Гость