№3. Упростите выражение 8,19+а+(-5,8)+(-3,19)+5,8 и найдите его значение, если а=-23/7.
Математика
№3. Упростите выражение 8,19+а+(-5,8)+(-3,19)+5,8 и найдите его значение, если а=-23/7.
Ответ(ы):
Гость:
8,19+а-5,8-3,19+5,8 (5,8 сокращаются) 8,19-3,19+а 5+а ответ: -115/7
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