Разложите многочлен на множители с помощью группировки: 1) а²-9а+20 2)с²-5с+6
Алгебра
Разложите многочлен на множители с помощью группировки: 1) а²-9а+20 2)с²-5с+6
Ответ(ы):
Гость:
а²-9а+20=a ²-4a-5a+20=a(a-4)-5(a-4)=(a-4)(a-5) c²-5c+6=c²-2c-3c+6=c(c-2)-3(c-2)=(c-2)(c-3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одно...
Английский язык