Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одновреме нной работе?
Математика
Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одновреме нной работе?
Ответ(ы):
Гость:
1)15+14=920-за три часа вместе 2)920:3=320-за 1 час вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Английский язык