Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одновреме нной работе?

Математика
Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одновреме нной работе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)15+14=920-за три часа вместе 2)920:3=320-за 1 час вместе
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