Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одновреме нной работе?

Математика

Миша за 3ч может вскопать 1/5 огорода, а его отец за тоже время- 1/4 огорода. Какую часть огорода могут вскопать Миша вместе с отцом за1 ч при одновреме нной работе?

Автор: Гость