Закрасьте флажки,на которых записанны дроби,равные натуральным числам. На флажк??х дроби: 35/5,9/3,7/18,2/10,16/4,12/12,1/4,18/9,20/40,10/2,7/1,1/7,1/5,10/10,8/3,9/8,30/6,2/30,22/11 Заранее спасибо.
Математика
Закрасьте флажки,на которых записанны дроби,равные натуральным числам. На флажк??х дроби: 35/5,9/3,7/18,2/10,16/4,12/12,1/4,18/9,20/40,10/2,7/1,1/7,1/5,10/10,8/3,9/8,30/6,2/30,22/11 Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
35/5,9/3,,,16/4,12/12,,18/9,,10/2,7/1,,,10/10,,,30/6,,22/11 Закрашиваем вот эти флажки.
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