3 в степени 4x+5 = 81 решение
Алгебра
3 в степени 4x+5 = 81 решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ^ 4X + 5 = 3 ^ 4 4X + 5 = 4 4X = - 1 X = - 0,25
Гость:
наверно так 3 в 21.5 степени
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