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3)(x-3):4=6. помогите
Математика
3)(x-3):4=6. помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-3):4=6 (х-3)=6*4= 20 х=20+3 х=23
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